SixTONESの6人が出演するソニーの完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップモデル「WF-1000XM6」の新CMが本日公開。公開のあわせ、メンバー6人のインタビューも公開されている。【動画】SixTONESが出演するソニー「WF-1000XM6」新CM本編今回のCMには、2020年1月にCDデビューし、6周年を迎えたSixTONESの6名が出演。「6人グループ」「6周年」「WF-1000XM6」といった“6”にまつわる要素が重なり合うコンセプトで制作した。CMの象