M！LKの佐野勇斗＆山中柔太朗が、6月9日発売の雑誌「MEN’S NON‐NO」7月号（集英社以下、メンズノンノ）増刊SPECIAL EDITION表紙に登場。M！LKとしてはメンズノンノ初登場で、初カバーを飾る。【写真】7月号増刊付録の「MEN’S NON‐NO×M！LK オリジナルステッカー」同号では、爽やかな初夏の季節に相応しい、20ページ超におよぶ大規模なタイ・バンコクへの旅特集を実施。俳優活動に加えてメンズノンノモデルとしても活