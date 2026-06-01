タレントのひょうろくが5月31日までにInstagramを更新。俳優として出演中のドラマからオフショットを披露すると、ファンから「身体、大事にしてください！」「炭水化物とりましょう」といった反響が寄せられた。【写真】ひょうろく、役作りで「ガリガリ」ひょうろくが投稿したのはドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK総合）からのオフショット。写真には、上半身裸の彼がカメラを見つめる様子が収められている。投稿の中でひょう