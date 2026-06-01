元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が１日までに自身のインスタグラムを更新。嵐のラストライブについて投稿した。「嵐のみなさん、本当にお疲れ様でした。ずっとテンション爆上げ！からの後半爆泣き。」と、嵐のラストライブの感想を投稿。さらに子役時代からバラエティーや音楽番組、ドラマなどで共演したことを振り返り「さまざまな番組で「嵐」という伝説の存在と同じ空間、同じ時間を何度も共にできたことを誇り