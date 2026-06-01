筆者の話です。私は長男を出産してからしばらくの期間、夫の実家に滞在していました。昼下がりの静かな時間に突如、義母の怒鳴り声が響いてきました。その内容はあまりにも衝撃的で新生児の長男を抱いたまま、私は固まってしまいました……。 静かな午後 長男を出産した後、私は夫の実家でお世話になっていました。 2階の部屋でゆっくりと休みながら、生まれたばかりの長男をそっと抱いていたその日の事は、今もよく覚えて