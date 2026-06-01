巨人は１日、橋上秀樹監督代行の「初勝利記念グッズ」を球団オンラインストアで発売と発表した。阿部前監督の辞任に伴い、オフェンスチーフコーチから就任し、２試合目となった５月２７日のソフトバンク戦（東京ドーム）で、初勝利を挙げた橋上監督代行。記念グッズはＴシャツやフェイスタオルなど５種類。記念すべき勝利後のシーンをデザインしている。【商品一覧】・Ｔシャツ※Ｓ〜２ＸＬ４，５００円・トートバッグ