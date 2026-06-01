女優でタレントの緑川静香が１日、自身のインスタグラムを更新し、芸能事務所「サンミュージックプロダクション」を退所したことを報告した。「【ご報告】このたび、２０２６年５月３１日をもちましてサンミュージックプロダクションを退所いたしました」とつづり、笑顔の写真をアップ。「気付けば１０年。自分でも驚くくらい、本当にあっという間でした。これまで支えてくださった皆さま、そしていつも温かく見守ってくださ