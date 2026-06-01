7月1日から始まる博多祇園山笠を前に、6月1日朝、山笠の舁き棒（かきぼう）を洗い清める「棒洗い」の神事が行われました。福岡市博多区の櫛田神社浜宮には、8番山笠「上川端通（かみかわばたどおり）」の男たちおよそ20人が集まりました。男たちは博多湾から汲み上げた海水で、飾り山笠（かざりやま）を支える長さ7.2メートル、重さ80キロの舁き棒6本を丁寧に洗い清めました。 上川端通は「走る飾り山笠」で知られ、毎