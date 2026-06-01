福岡県の「部課長会」が、会費から県議会議長らのパーティー券を一括して購入していた問題で、県は公務員の中立性を損なう働きかけに対する、職員の相談窓口を設置するなどの中間報告をまとめました。福岡県の幹部職員でつくる「部課長会」は、県議会議長らのパーティー券を会費から支出して一括で購入するなどしていて、政治資金規正法などに抵触する恐れがあったため、服部知事が「やめるべきだ」と指摘