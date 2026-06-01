ルーマニア1部FKチークセレダMFアンデルソン・セアラルーマニア1部FKチークセレダに所属するブラジル人MFアンデルソン・セアラに対し、アジアのクラブからオファーが届いていると現地メディアが報じた。27歳のブラジル人MFは右サイドで起用されることの多い左利きのアタッカー。今季公式戦40試合で7得点8アシストを記録した。ルーマニアメディア「DIGIsport」によると、ルーマニアの強豪ステアウア・ブカレストがアンデルソ