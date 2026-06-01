グループBTS（防弾少年団）が、デビュー13周年を記念する「BTS FESTA」を開催する。1日、所属事務所のBIGHIT MUSICによると、「BTS FESTA」はBTSのデビュー日である6月13日を記念するイベントで、デビュー日前後の約2週間にわたって行われる。今年は、12日と13日に釜山（プサン）アジアード主競技場で開催されるワールドツアー『ARIRANG（アリラン）』釜山公演とあわせて、さまざまなコンテンツを披露する。今回の「BTS FESTA」の