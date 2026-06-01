グループKARAが、7月に日本で開催する予定だったファンミーティングをすべて中止した。1日、マイデイリーの報道によると、KARAは7月4日と5日の2日間にわたり日本で開催予定だったファンミーティング全4公演を中止した。関係者によると、現地の諸事情により開催中止が決まったという。チケット購入者に対する全額払い戻し手続きも順次行われる予定だ。KARAは7月4日と5日、東京のTOYOTA ARENA TOKYOでファンミーティング「2026 KARA