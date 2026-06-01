台風の今後の進路や雨・風の見通しについて、田中健太郎気象予報士の解説です。【写真を見る】【台風6号・今後の進路は？】沖縄本島地方に接近中…2日夜には九州や四国に接近見込み 暴風域伴ったまま3日に東日本に接近・上陸のおそれ台風6号まもなく沖縄本島は暴風域に電柱が倒れるような強さ台風6号は沖縄の近くを進んでいます。まもなく沖縄本島は風速25メートル以上の暴風域に入る見込みです。沖縄・奄美はあすにかけて