広島東洋カープの羽月隆太郎元選手に、いわゆる「ゾンビたばこ」を譲り渡したとして、警察が、すでに別の薬物事件で逮捕していた東京都内の男を先ほど再逮捕しました。広島東洋カープの羽月隆太郎元選手は、広島市中区の当時の自宅で、指定薬物のエトミデート、いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した罪で、先月15日、広島地裁で執行猶予付きの有罪判決を言い渡されました。捜査関係者によりますと、警察は先月、東京都千代田区に住む