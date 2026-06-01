東京・渋谷区では、きょうからごみの「ポイ捨て」をした人に2000円の過料が科されます。24時間体制で見回りを行う区の巡回員が徴収を担当し、原則その場で支払いを求めるということです。ごみ箱を設置していない繁華街の飲食店などに対しては、5万円の過料が科されます。区によりますと、飲食店などに対する罰則は都内で初めてだということです。