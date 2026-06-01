タレントの森香澄（３０）が１日、都内で下着メーカー・ＰＥＡＣＨＪＯＨＮの「人魚のブラ」記者発表会に出席した。貝殻の中から現れた森はデコルテが映える、パールをちりばめたマーメイドドレスで登場。背中に大きなリボンが付いた長いうろこを引きずりながらくるりと一周。「ピーチジョン・ミューズに就任しました森香澄です。よろしくお願いします」とあいさつ。人魚になった感想については「プリンセスになったかのよう