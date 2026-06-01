Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』（TBS系）が6月1日、放送される。今回は「テレビベテラン軍」として、出川哲朗、飯尾和樹（ずん）、モーニング娘。OGの中澤裕子、辻希美がゲストに登場。番組初の緊急事態も巻き起こる、バラエティ豊かな1時間を届ける。【画像】出川がミセス藤澤に「同じ匂い!?」新ショット一瞬の判断力が求められるリズムゲーム「GOOD DAYゲーム」では、レベルアップした問題にミセスチーム、