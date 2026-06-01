■MLBドジャース9ー1フィリーズ（日本時間1日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのフィリーズ戦に今季11度目の先発、5回1/3、104球を投げて、被安打4、奪三振10、四死球3、失点0。鬼門とされる立ち上がりを無失点で切り抜けると、その後は5イニング連続で先頭打者の出塁を許すも無失点。今季初の2桁10個の三振を奪って5勝