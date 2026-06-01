ロッテは、7月22日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に、ハロー！プロジェクト所属の9人組グループ「ロージークロニクル」が来場すると発表した。当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACKSUMMERWEEKsupportedbyクーリッシュ」が開催される。ロージークロニクルは試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンス、セレモニアルピッチを実施するほか、メンバーの橋田歩果と相馬優芽が「BSWスペシャルリポータ