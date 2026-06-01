オリジナルTVアニメ『アポカリプスホテル』が、第57回『星雲賞』において「メディア部門」を受賞した。また、同作品のコミカライズである『アポカリプスホテルぷすぷす』（竹本泉著・竹書房「竹コミ！」連載）も同賞の「コミック部門」を受賞し、ダブル受賞を達成した。【画像】ファン評価も高い！『アポカリプスホテル』場面カット1970年に創設された『星雲賞』は、日本でもっとも古い歴史を誇る権威あるSF賞。前暦年に発表、