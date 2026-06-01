8月9日の長崎平和祈念式典で奉安される「原爆死没者名簿」に、この1年間で亡くなった被爆者や新たに判明した犠牲者の名前を書き記す作業がきょうから始まりました。名簿には、去年までに20万2053人の名前が記されていて、今年はおよそ3300人が書き綴られる予定です。