5月31日に国民的グループ「嵐」が26年半のグループ活動に区切りを付けてから一夜、芸能界は“節目の日”として6月1日に所属事務所からの独立や移籍、新所属などの報告が相次いでいる。芸能界での6月は春の改編期を終え、人事異動や所属事務所の退所・独立が多く発表された。それぞれのタレントが心機一転、新たな決意を報告している。恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。」で話題を集めた俳優・植村颯太はつばさ