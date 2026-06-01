入善町の笹島町長は、任期満了に伴い来月告示される入善町長選挙に「出馬しない」意向を明らかにしました。これは、きょう開かれた入善町議会6月定例会の提案理由説明で明らかにしたものです。笹島春人町長は｢時代とともに幸せの形は日々変化し続けており、町民の幸せを願う行政も同様に変わっていく必要があると考え、次の町長選挙には出馬をせず、バトンを次の人に渡す決意をした｣と述べました。笹島町長は77歳。2014年に初当選