韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAが、きのう5月31日に大阪・海とのふれあい広場で開催された音楽イベント『メトロック2026』大阪公演DAY2に出演した。【ライブ写真】ロックなNCT／NCT 127・YUTAステージを終えたYUTAは「めちゃくちゃ楽しかったですね！もう5月とは思えないくらい暑かったです。でも、こうやってたくさんの人が集まってきてくれて本当に感謝ですし、やっぱり『フェスはいいな』って改めて思い