ドジャースが１日（日本時間３１日）、インスタグラムを更新。ドジャースタジアムで行われたドジャース対フィリーズ戦の始球式に登場した７人組グループ・ＸＧの写真を投稿した。「ドジャーブルーが目覚めた。立ち寄ってくれてありがとう」とつづり、球場内で上下黒で決めた私服姿の山本由伸投手と７人の写真などをアップした。山本はこの試合で６回途中４安打無失点、メジャー自己最多タイの１０奪三振で５勝目を挙げた。ネ