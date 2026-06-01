台風６号は１日午前、暴風域を伴って那覇市の南海上を北上した。同日夜から２日にかけて沖縄本島や鹿児島・奄美地方に最接近する見通しだ。気象庁が暴風や土砂災害への警戒を呼びかけている。台風６号は１日午前９時現在、那覇市の南約２１０キロの海上を時速１５キロで北に進み、中心気圧は９７５ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は３０メートル。同庁によると、沖縄県南城市では午前９時過ぎに最大瞬間風速３３・６メー