【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）【映像】驚愕！冨安が「爆速カバーリング」（実際の様子）日本代表のDF冨安健洋が、約2年ぶりの復帰戦で圧巻の“爆速カバーリング”を披露。解説者やファンを驚愕させた。日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と対戦。87分にFW小川航基が挙げたゴールが決勝点となり、1−0で勝利した。6月