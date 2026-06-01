犬に苦痛を与える『ハーネス』の特徴５選 ハーネスは犬の体に負担が少ないと言われていますが、実際、ハーネスを選ぼうとしても「何を基準に選べばいいのかわからない」と悩んでしまう人も多いはずです。ハーネスには、さまざまな種類、大きさ、素材、構造のものがあるので、初見では戸惑ってしまうでしょう。 まずは、犬に苦痛を与えてしまうハーネスの特徴をチェック！犬に負担をかけて