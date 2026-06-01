岡山市が耐震性の問題などを理由に建設を進めていた新しい市役所の庁舎が、先月（5月）29日に完成しました。けさ（1日）の定例会見で大森市長が発表したものです。 【写真をみる】新庁舎の中の様子は？イメージ画像 テラスやキッズスペースを設置 市役所の新庁舎建設は、現在の庁舎の耐震性が低いことから進められていたもので、2023年の1月から現庁舎の南側で工事が行われてきました。完成した新庁舎は、地上17階