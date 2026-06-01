anoが、新曲「貸しっぱなしデスティニー」と、粗品とタッグを組んだ「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を6月3日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真および新たなアーティスト写真が公開となった。 （関連：anoの“絶対聖域”を物語る凄まじく濃厚な時間魂を震わすシャウト響かせた『BONE BORN BOMB TOUR』ファイナル） 新曲「貸しっぱなしデスティニー」は、6月26日に全国公開さ