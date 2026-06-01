全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知・一宮の喫茶店『カナデアンコーヒーハウス』です。3種類の味が楽しめるトーストが美味マスターの酒井隆さんは元繊維会社の営業マン。コーヒー好きが高じて1980年に開店させた。創業以来変わらない「モーニング」は、バターと小倉＆ジャムの3種類の味が楽しめるトースト。小倉＆ジャムは甘みと酸味のバランスが良い。ピーナッツとあられ