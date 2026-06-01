セブン銀行は、全国のファミリーマート店舗で、セブン銀行ATMの設置とATMサービスの提供を開始した。 同社によれば、2030年までに全国のファミリーマート店舗へ約1万6000台を設置する予定で、セブン銀行ATMは国内で4万4000台規模になるという。 ファミマATMで提供される機能やサービス内容は、すでに全国展開されているセブン銀行ATMと同様。現金の入出金に加え、各種コー