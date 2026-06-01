KDDIとauペイメントは1日、キャッシュレス決済サービス「au PAY」で、店舗とネットの両方を利用すると、最大全額分がポイント還元されるキャンペーンを開始した。 期間は6月30日まで。 「超チャンス！キャンペーン」では、実店舗で使える「au PAY（コード支払い）」と、Webサイトなどネットで利用できる「au PAY（auかんたん決済）」の両方で、期間合計5000円以上利用したユーザ}