気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）＜全体運＞好きなことほどのめり込み過ぎてしまいやすい時期ですが、今は「ここまで」と自分なりのラインを決めて楽しむことが大切です。人との関わりや物の扱いも同じで、好きだからこそ丁寧に向き合うこと