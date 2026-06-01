GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐さんは5月31日、自身のInstagramを更新。美しいボディを披露し、反響を呼んでいます。【写真】白濱亜嵐の肉体美「ベビーフェイスなのに、凄い肉体美」白濱さんは「Taipei Diaries」と、台湾・台北で撮影した18枚の写真を投稿。1枚目は、バスルームでの自撮りショットです。上半身が裸の白濱さんは、ムキムキの肉体を惜しみなく披露。とても格好いいです。ほかにも、ライブ中や食べ歩きの様