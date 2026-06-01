気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）＜全体運＞忙しさが先に立ち、本来大切にしたい健康面や家族との時間を後回しにしやすい時期です。忙しいこと自体は悪くありませんが、生活を整えた上で動くことを意識しておきましょう。出費も重なり