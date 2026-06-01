気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞人から相談を受けることが多くなりそうな時期です。単に引き受けるのではなく、一緒に考えることで、自分にも通じる気付きを得られる可能性があり、結果的に自分のためにもなっていきます。振