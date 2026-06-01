俳優の木村拓哉さんは5月31日、自身のInstagramを更新。愛犬の誕生日を祝う写真を公開しました。【写真】愛犬を抱き締める木村拓哉「今日がアムの8歳の誕生日！」木村さんは「今日がアムの8歳の誕生日！おめでとう！大好きだよ！」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬・アムを両腕で抱き締め、口を付けています。アムはうっとりしたような表情で、幸せそうです。互いの愛を感じられます。この投稿には、6月1日現在で9万3000件を超える