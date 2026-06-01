気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）＜全体運＞お金に関することは、できるだけ明確にしておくことが大切な時期です。貸し借りはあまり向いていないため、いつも以上に慎重な判断を心掛けましょう。特に相手任せにするのは避け、自分でしっ