All About ニュース編集部は5月13〜15日の期間、全国の30代の男女278人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「演技がうまいと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングを紹介します。【4位までのランキング結果を見る】同率2位：永瀬廉（King & Prince）／33票2位は同率で2人がランクイン。1人目は永瀬廉さんです。King & Princeのメンバー