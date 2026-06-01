気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）＜全体運＞相手の言葉や状況をそのまま受け取るよりも、本当にそうなのかを見極めることが大切になりそうです。表に出ている情報だけで判断してしまうと、後から話が違っていたと気付く場面が出てくるか