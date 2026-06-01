「アニメちいかわグミ（むちゃうまヨーグルト味）」不二家は、人気キャラクター「ちいかわ」のむちゃうまヨーグルトがグミになった「アニメちいかわグミ（むちゃうまヨーグルト味）」を、6月2日から発売する。4月のコラボレーションでは、作品内に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージした味わいの菓子商品を発売し、好評を得たという。そして今回、「むちゃうまヨーグルト」の味わいをイメージしたグミが登