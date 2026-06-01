「ビーンスターク つよいこ」雪印メグミルクグループの雪印ビーンスタークは、「ビーンスターク つよいこ」をリニューアル発売する。同商品は、同社が実施した約2400人の赤ちゃんを対象とする「乳幼児の食生活に関する全国実態調査」の成果や最新の知見を生かして開発した、鉄やカルシウムなど幼児の食事で不足しがちな栄養素をバランスよく補給できるフォローアップミル（同社では、フォローアップミルクを、「1歳以降の幼児の食