「リカちゃん できたてぷっちょくるくるグミショップ」タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」とUHA味覚糖がコラボレーションしたプレイセット「リカちゃん できたてぷっちょくるくるグミショップ」を、7月11日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。「リカちゃん できたてぷっちょくるくるグミショップ」は、“「ぷ