6月1日午前11時30分現在の気象情報です。 1日午後の近畿地方は、夕方まで晴れる所が多いでしょう。夜は南部を中心に雨が降りそうです。 最高気温は、30度以上の所が多いでしょう。熱中症に注意をしてください。 週間予報です。2日は雨が降り、夜は南部を中心に非常に激しい雨の降るおそれがあります。 水曜にかけて大雨や暴風、高波に警戒が必要です。今後の台風情報や交通情報にお気を付けください。 2日の最高