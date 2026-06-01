「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が、自身のXを更新し、ランジェリー姿のオフショットを投稿した。【写真】Iカップ丸見え！黒ランジェリー姿の麻倉瑞季定期的にコスプレ衣装などを投稿しているが、今回は「足の付け根にホクロがあるの、知ってた？」と黒のランジェリー姿の写真を公開。Iカップの大胆ボディが丸見えで、足の付け根にあるホクロも見ることができる。■麻倉