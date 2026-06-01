5年前、和歌山市でてんかんの発作を起こすおそれを認識しながら、車を運転して事故を起こしたとして危険運転致死傷などの罪に問われた女の裁判が始まり、女は無罪を主張しました。 起訴状によりますと西馬淳子被告（56）は2021年7月、てんかんの影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で普通乗用車を運転。和歌山市の紀の川大橋の上でてんかんの発作による意識障害の状態に陥り、玉突き事故を起こしたほか、対向車線