熊本県玉名市の県道で、男性が軽乗用車にひかれて死亡しました。警察が男性の身元を調べています。 【写真を見る】「男性が車の下敷きになっている」60代から80代の男性が軽乗用車にひかれ死亡熊本・玉名市 男性が車の下敷きに 記者「現場は直線の道路ですが、信号のある交差点の手前で衝突したということです」 5月31日午後11時ごろ、玉名市の県道で、軽乗用車を運転していた68歳の女性から「男性が車の下敷きになっている