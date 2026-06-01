BTSのV（ヴィ＝30）が、TikTokで投稿した、米フロリダ州タンパで開催された「ARIRANG（アリラン）」のコンサート映像が、5月30日に1億回再生を突破し「いいね」は1600万件を超えた。韓国メディアのスターニュースは1日「2026年韓国TikTok初＆最高記録…SNSキング」の見出しで「Vが1億台映像を追加した。5月1日に『タンパ』というタイトルで、コンサート映像を投稿した。この映像はサウンドチェックから本公演までトランジション技