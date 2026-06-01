静岡県牧之原市の市立相良中でパソコンが遠隔操作され、約1千万円が学校の口座から送金されていたことが分かった。1日の市議会で報告された。職員がパソコン画面に表示された電話番号にかけたところ操作を指示され、被害に遭ったという。市教委によると、5月29日に職員がインターネットを使用中、セキュリティーサイトを装う表示が現れた。掲載された電話番号に連絡すると、金融機関の口座にアクセスするよう指示されたという